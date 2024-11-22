Kubilay Aka’dan gülümseten paylaşım! Hafsanur Sancaktutan’a davetsiz misafir

"İnci Taneleri" dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Kubilay Aka, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Hafsanur Sancaktutan'da bulan Aka, sosyal medya paylaşımlarıyla sevgilisiyle geçirdiği anları takipçileriyle paylaşıyor.

Kaynak: Instagram

Setten kalan boş zamanlarını sevgilisiyle birlikte geçirmeyi tercih eden Aka, kız arkadaşı Hafsanur Sancaktutan ile kahvaltı yaptığı anları paylaştı.

DAVETSİZ MİSAFİR

Kahvaltı sırasında yanlarına gelen kedi, Sancaktutan'ın kucağına oturdu. Aka, gülümseten anları "Her gün de dükkan olmaz bugün Hafsaynur" notuyla paylaştı.

Kaynak: Instagram