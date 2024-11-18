Yeliz Yeşilmen'e fil öpücüğü! Neye uğradığını şaşırdı...
Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam süren oyuncu ve sunucu Yeliz Yeşilmen, tatil için gittiği Phuket'ten yaptığı paylaşımla gündem oldu. Video çektiği sırada fil tarafında öpülen Yeşilmen, adeta şaşkına döndü. O anlar ise sosyal medyada geniş yankı buldu.
Bir dönemin popüler isimlerinden olan Yeşil Yeşilmen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler ardında...
Şu sıralar tatilde olan ünlü isim, bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
FİL ÖPTÜ
Tatil için Phuket'i tercih eden Yeşilmen, video çektiği sırada hayatının şokunu yaşadı.
Bir filin kendisini öptüğü anları takipçilerinin beğenisine sunan Yeşilmen, yayınladığı videoya da "Fillerle dans. Çıkan mucuk sesi fil kardeşimizden gelmektedir, sevgili Tarkan'la da düet yapmış olduk." yazdı.
Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında tanınan ve daha sonra rol aldığı 'Aşkım Aşkım' dizisiyle ünlenen şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile dünyaevine girmişti.
Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu olan çift, 2021'de evliliklerini sonlandırmıştı. Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikatleri üzerine çeken Yeliz Yeşilmen'in yaptığı açıklamlarla da sık sık adından söz ettiriyor.