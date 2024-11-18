Yeliz Yeşilmen’e fil öpücüğü! Neye uğradığını şaşırdı...

Bir dönemin popüler isimlerinden olan Yeşil Yeşilmen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler ardında...

Şu sıralar tatilde olan ünlü isim, bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

FİL ÖPTÜ

Tatil için Phuket'i tercih eden Yeşilmen, video çektiği sırada hayatının şokunu yaşadı.

Bir filin kendisini öptüğü anları takipçilerinin beğenisine sunan Yeşilmen, yayınladığı videoya da "Fillerle dans. Çıkan mucuk sesi fil kardeşimizden gelmektedir, sevgili Tarkan'la da düet yapmış olduk." yazdı.

Kaynak: Instagram

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu 'Çarkıfelek' programında tanınan ve daha sonra rol aldığı 'Aşkım Aşkım' dizisiyle ünlenen şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile dünyaevine girmişti.

Kaynak: Instagram

Asya Tuana ve Birbey adında iki çocuğu olan çift, 2021'de evliliklerini sonlandırmıştı. Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikatleri üzerine çeken Yeliz Yeşilmen'in yaptığı açıklamlarla da sık sık adından söz ettiriyor.

Kaynak: Instagram