Skandallarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı Britney Spears'ın hayatı film oluyor...

Spears'ın şöhret, kariyer, annelik, özgürlük konularına odaklandığı anı kitabı "İçimdeki Kadın"ın yayın haklarını alan Universal Pictures, filmin yapımcılığını üstlenecek.

Hazırlıkları süren filmde ünlü yıldızı kimin canlandıracağı merak edilirken, filmin yönetmenliğini üstlenecek olan Jon M. Chu, ilk kez açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA

"KEŞFETMEK İSTEDİĞİM ÇOK ŞEY VAR"

Britney Spears'a olan hayranlığını dile getiren ve filmini yönetecek olan Jon M. Chu, Spears'ın bir nesli temsil ettiğini belirtirken "Gerçekten düzgün bir şekilde anlatılmayı hak eden bir hikayesi var. Henüz senaryoyu yazmadık, henüz bir yazar tutmadık. Ancak bu film, insanlara, gençlere, yıldızlara, kadınlara ve annelere nasıl davrandığımızı yansıtacak. Bu konularda keşfetmek istediğim çok şey var." diye konuştu.

Kaynak: A HABER ARŞİV