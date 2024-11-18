Tolga Sarıtaş’tan eşi Zeynep Mayruk’la ilgili samimi itiraf!

Geçtiğimiz yaz, 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Zeynep Mayruk'la dünyaevine giren ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, katıldığı programda hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Teşkilat dizisinin yıldızı Sarıtaş, İbrahim Selim'in programında eşiyle ilgili güldüren bir detay paylaştı.

"NE GÜZEL GÜLÜYORSUN"

Selim, "Sence günde kaç kez gülüşünle ilgili iltifat alıyorsun?" sorusunu sordu. Yakışıklı oyuncu da "Çok yakın arkadaşlar arasında kahkahalarla katıla katıla gülerken Zeynep kulağıma eğilip 'Ne güzel gülüyorsun' diyor. Orada eriyorum yani." yanıtını verdi.

İbrahim Selim, 'quilty pleasure' bir şarkısı olup olmadığını da sorunca Sarıtaş, 'Kehribar' şarkısının kendisinin 'quilty pleasure'ı olduğunu söyledi.

Kaynak: Instagram