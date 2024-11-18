Kendall Jenner sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajını paylaştı

29 yaşındaki dünyaca ünlü manken Kendall Jenner, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor...

Kısa süre önce siyah saçlarını sarı renge boyayan ünlü model, yine imaj değişikliğine gitti.

Kaynak: Instagram

İŞTE YENİ İMAJI...

Doğal saçlarına geri dönen Jenner, bu kez bob kesim saç modeli tercih etti. Saçlarını kısacık kestiren Jenner yeni imajını Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü mankenin son hali ise oldukça beğenildi.

Kendal Jenner son hali / Kaynak: Instagram