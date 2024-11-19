Sezgin Erdemir trafikte 3 kişi tarafından saldırıya uğradı! 2 kişi tutuklandı

Sezgin Erdemir, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde trafikte saldırıya uğradı.

Sezgin Erdemir

Seyir halindeyken bir minibüs şoförü, emniyet şeridinde yavaşlayarak Erdemir'i durmaya zorladı.

Sezgin Erdemir (Arşiv)

Minibüsten inen 2'si erkek, 1'i kadın 3 kişi, Erdemir'in aracının yanına gelerek küfürler ve hakaretler savurdu. Ünlü oyuncu, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Erdemir'in başvurusu üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.