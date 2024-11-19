Sezgin Erdemir trafikte 3 kişi tarafından saldırıya uğradı! 2 kişi tutuklandı
Ünlü oyuncu Sezgin Erdemir, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde trafikte durdurularak 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Olaydan sonra karakola giderek şikayette bulunan Erdemir'in başvurusu üzerine 2 kişi tutuklandı.
Sezgin Erdemir, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde trafikte saldırıya uğradı.
Seyir halindeyken bir minibüs şoförü, emniyet şeridinde yavaşlayarak Erdemir'i durmaya zorladı.
Minibüsten inen 2'si erkek, 1'i kadın 3 kişi, Erdemir'in aracının yanına gelerek küfürler ve hakaretler savurdu. Ünlü oyuncu, o anları cep telefonuyla kayda aldı.
Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Erdemir'in başvurusu üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.