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Sezgin Erdemir trafikte 3 kişi tarafından saldırıya uğradı! 2 kişi tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 22:18 Güncelleme: 19.11.2024 22:30
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Sezgin Erdemir trafikte 3 kişi tarafından saldırıya uğradı! 2 kişi tutuklandı

Ünlü oyuncu Sezgin Erdemir, İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde trafikte durdurularak 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Olaydan sonra karakola giderek şikayette bulunan Erdemir'in başvurusu üzerine 2 kişi tutuklandı.

Sezgin Erdemir, TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde trafikte saldırıya uğradı.

Sezgin ErdemirSezgin Erdemir

Seyir halindeyken bir minibüs şoförü, emniyet şeridinde yavaşlayarak Erdemir'i durmaya zorladı.

Sezgin Erdemir (Arşiv)Sezgin Erdemir (Arşiv)

Minibüsten inen 2'si erkek, 1'i kadın 3 kişi, Erdemir'in aracının yanına gelerek küfürler ve hakaretler savurdu. Ünlü oyuncu, o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Erdemir'in başvurusu üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 'tehdit', 'hakaret' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

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