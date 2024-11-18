Slovenyalı ünlü manken Türkiye hayranı çıktı!

Instagram'da 1.5 milyona yakın takipçisi bulunan Slovenyalı manken Maja Malnar, tam bir Türkiye aşığı...

Her yıl yakın arkadaşlarıyla birlikte Akdeniz ve Ege bölgesinde tatil yapan manken, bu yıl da rotasını Marmaris'e çevirdi.

Kaynak: Instagram

Maja, Dubai'nin ünlü yıldızı Farhana Bodi ile çıktığı tatilde keyifli anlar yaşadı. İkili, Türk kahvesi içip baklava ve lahmacun yedi.

Kaynak: Instagram

Ünlü manken, geçtiğimiz hafta da İstanbul'a gelip küçük bir gezi yaptı. Malnar, Türkiye'yi, Türk insanını ve yemekleri çok sevdiğini söyledi.

Kaynak: Instagram