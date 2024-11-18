Slovenyalı ünlü manken Türkiye hayranı çıktı!
Her yıl binlerce turisti ağırlayan Türkiye, dünyaca ünlü isimlerin de uğrak noktası olmaya devam ediyor. Son olarak, Slovenyalı ünlü manken Maja Malnar, tatil rotasını yine Türkiye'ye çevirdi. Ünlü manken, Marmaris'ten sonra İstanbul'u ziyaret ederek Türk lezzetlerinin tadını çıkardı.
Instagram'da 1.5 milyona yakın takipçisi bulunan Slovenyalı manken Maja Malnar, tam bir Türkiye aşığı...
Her yıl yakın arkadaşlarıyla birlikte Akdeniz ve Ege bölgesinde tatil yapan manken, bu yıl da rotasını Marmaris'e çevirdi.
Maja, Dubai'nin ünlü yıldızı Farhana Bodi ile çıktığı tatilde keyifli anlar yaşadı. İkili, Türk kahvesi içip baklava ve lahmacun yedi.
Ünlü manken, geçtiğimiz hafta da İstanbul'a gelip küçük bir gezi yaptı. Malnar, Türkiye'yi, Türk insanını ve yemekleri çok sevdiğini söyledi.