Şarkıcı Zara'dan oyunculuk itirafı! "O rollerin çoğu bana teklif edildi"

Ünlü şarkıcı Zara, konuk olduğu programda çarpıcı açıklamalar yaptı. Ünlü olmasında yarışmalarda aldığı birinciliklerin çok büyük payı olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, hayatını nasıl şekillendirdiğini anlattı.

Zara, şu ifadeleri kullandı: "Birincilikler beni konservatuara götürdü. Bildiğim tek türkü Kırşehir türküsüydü. Tüm sınavlara da bu türküyle girdim ve iki defa birinci oldum. Bu türküyle TRT'de çok değerli şeflerle çalıştım. TRT benim için çok büyük bir okul oldu.

"O ZAMAN ÜNLÜ OLDUĞUMU ANLADIM"

İlk albümüm çok ses getirdi. Henüz 20 yaşındayken bir arabam oldu, beni görenler kornaya basıp selam verirlerdi. O zaman ünlü olduğumu anladım. O dönemde şöhrete adapte olmak zordu ama şimdi herkes ünlü.

"TEKLİF ÇOK"

Oyunculuk; hiç gün yüzüne çıkmamış, yapmayı çok istediğim bir işti. Atıf Yılmaz bana bir teklifle geldi. Onun ve Tarık Akan'ın üstümde çok emeği vardır. Zaten kadro şampiyonlar ligi gibiydi, hepsinden çok şey öğrendim. Şu an çok ses getiren dizilerin çoğu vaktinde bana gelmişti. Sunuculuk deneyimlerim ise bana kriz yönetimini öğretti."

Kaynak: Instagram