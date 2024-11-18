30 yıllık evliliği yasak aşk bitirdi! İş insanı Naim Gençoğlu eşinden tek celsede boşandı

Sosyete bu ayrılığı konuşuyor! Ünlü iş insanı Naim Gençoğlu, bir süredir birlikte olduğu genç sevgilisinden vazgeçmedi. Gençoğlu, Özlem Gençoğlu'ndan ayrılarak evliliğinde son noktayı koydu.

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt konuyu şu şekilde kaleme aldı:

"İş insanı Naim Gençoğlu, üç yıl önce 62 yaşındayken gönlünü yarı yaşındaki, üç çocuklu, emlakçı Burcu İlk'e kaptırmış ve 30 küsur yıllık eşi Özlem Gençoğlu'nu terk etmişti. O dönem 30 yaşında bir oğlu ve 28 yaşında bir kızı olan Naim Bey'in bu hareketi, sosyeteyi şaşkına çevirmişti. Hemen herkes, Kandilli'deki aile evini terk edip sevgilisiyle ünlü bir rezidansta kiraladığı evde yaşayan Naim Bey'in bu yanlışından vazgeçip evine döneceğini düşünüyordu.

Kaynak: SABAH

Ancak öğrendim ki, üç yıldır Naim Bey'i bu sevdasından vazgeçirmek için uğraşan Özlem Hanım sonunda pes etmiş ve yasak aşk galip gelmiş!İki torun sahibi Naim Bey ile Özlem Hanım, anlaşmalı olarak tek celsede boşanmış. Boşanma şartlarını öğrenemedim ama Naim Bey, 30 küsur yıl aynı yastığa baş koyduğu Özlem Hanım'a, rahat bir hayat sürecek tazminat vermiştir umarım."

Kaynak: SABAH