Fatih Terim'in eski damadı fena yakalandı! "Yanlışlıkla bindi"
Ünlü teknik direktör Fatih Terim’in kızı Buse Terim, geçtiğimiz aylarda Volkan Bahçekapılı ile boşanmıştı. Son olarak Bebek'te bir güzelle birlikte objektiflere yakalanan Volkan Bahçekapılı, "Hanımefendi yanlışlıkla aracıma bindi" diyerek tepki gösterdi. Yaptığı açıklama ise sosyal medyanın diline düştü.
2014 yılında efsane teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'le dünyaevine giren Volkan Bahçekapılı'nın bu evliliği geçtiğimiz aylarda noktalanmıştı.
İki çocuk babası Volkan Bahçekapılı, önceki gece Etiler'de çapkınlık turunda görüntülendi.
İş dünyasında tanınan isimlerden biri olan Bahçekapılı, muhabirlere yaptığı açıklamayla alay konusu oldu.
Posta'nın haberine göre; gizemli güzelle bindiği araçta görüntülenen Volkan Bahçekapılı "Durun çekmeyin" diyerek önce tepki gösterdi.
Ardından ise "Hanımefendi benimle beraber değil yanlışlıkla aracıma bindi" diyerek ilginç bir açıklama yapan ünlü isim, dile düşmekten de kurtulamadı.