Fatih Terim'in eski damadı fena yakalandı! "Yanlışlıkla bindi"

2014 yılında efsane teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'le dünyaevine giren Volkan Bahçekapılı'nın bu evliliği geçtiğimiz aylarda noktalanmıştı.

İki çocuk babası Volkan Bahçekapılı, önceki gece Etiler'de çapkınlık turunda görüntülendi.

Kaynak: Sosyal medya

İş dünyasında tanınan isimlerden biri olan Bahçekapılı, muhabirlere yaptığı açıklamayla alay konusu oldu.

Posta'nın haberine göre; gizemli güzelle bindiği araçta görüntülenen Volkan Bahçekapılı "Durun çekmeyin" diyerek önce tepki gösterdi.

Ardından ise "Hanımefendi benimle beraber değil yanlışlıkla aracıma bindi" diyerek ilginç bir açıklama yapan ünlü isim, dile düşmekten de kurtulamadı.

Kaynak: Sosyal medya