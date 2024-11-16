Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin ilk kez anlattı! "Ekmek parası için dönmek zorundayım"

Geçtiğimiz aylarda anne acısıyla sarsılan Anjelik Calvin Amerika'ya dönmeye hazırlanıyor...

Yeşilçam'ın unutulmayan ismiAhu Tuğba, kızıyla beraber yaşadığı Miami'deki evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmiş, 27 günün ardından cenazesi İstanbul'a getirilmişti.

Usta oyuncunun ani ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğmuştu. Tuğba'nın cenazesi ABD'den Türkiye'ye getirilmişti. 28 Eylül'de İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Tuğba'nın otopsi raporu tamamlandı ve ölüm nedeni ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Otopsi sonucu doğal ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni hipertansif kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Sosyal medya

İŞİNE GERİ DÖNMEK İSTİYOR!

Tuğba'nın vefatı nedeniyle zor günler geçiren Anjelik Calvin, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Calvin, ayaküstü Magazin News muhabiriyle sohbet etti. Annesinin kaybıyla yıkılan Calvin, para kazanmak için Amerika'daki işine geri dönmek zorunda olduğunu söyledi.

İşte Anjelik Calvin'in açıklamaları:

Türkiye-Amerika ayrımı yapamam. Biri sağ gözüm, biri sol gözüm. İki yeri de çok seviyorum. Burada psikolojim daha iyi. Çünkü o evde vefat ettiği için eve nasıl döneceğimi bilmiyorum. Burada akrabalarımız var, çocukluk arkadaşlarım var...

Bir tık daha psikolojime yardımcı oldu bu süreç ama pek tabi, annemi özlediğim zaman Zincirlikuyu yanı başım. Koşup gidip ağlayabiliyorum. Mezarının başında oluyorum. 3-4 gündür kendimize geldik. Zamanla insan alışmıyor daha çok koyuyor. Allah'ın takdiri. Ona güvendik.

Arayan soran çok oluyor ama cenazeden sonra bir kuru kalabalık gitti. Arayan soranlar da Anjelik'i medyada gören tipler. Nemalanmaya çalışan tipler. Pek faydalı insanlar aramıyor. Ben daha çok evcimen bir kız olduğum için...

Babamdan 4 tane erkek kardeşim var. Anneme saygımdan dolayı görüşmüyorum. Babam çok adildir. Benim onların, onların da benim hiçbir şeyime ihtiyaçları yok. Öyle bir aile değiliz. Anneden tekim...

Babam ölüm haberini aldığında Texas'tan geldi. Babam ve ben 1 hafta uyumadık. Onun ne yüreği kaldırdı, ne de bu muhitin içine girmek istemedi.



"BABAM BODRUM'DAN EV ALDI"

Babam mükemmel bir babadır. Çok şükür durumu iyi. Bu yaşıma onun da almış olduğu gayrimenkullerin desteği ile geldim. Babam 5 yaşındayken bana Bodrum'da ev hediye etti. Daha da sayılmaz, ayıp. Hiçbir şeyi benden eksik etmedi. Çok kıymetli bir babam var. İstanbul'daki evimizden de kira gelirim var."

Kaynak: Instagram