Hande Doğandemir’den annelik itirafı! 14 yıl çocuk hasreti çekmişler...

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Hande Doğandemir, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

HAKKINDA BİLİNMEYENLERİ ANLATTI

14 yıl çocuk hasreti çeken bir anne babanın tek kızı olduğunu dile getiren Doğandemir, şunları söyledi:

"Tek çocukların sevgiyle ilgili bir derdi oluyor. Yüksek dozda sevgiyle başlıyoruz hayata, hayat boyunca karşılaştığın kişilerde o sevgiyi göremeyebilirsin. Bugün bu Hande olmaktan mutluyum"

Doğandemir, bunun üzerine yöneltilen "Bencilliğin var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hiç yok. Ailem tek çocuk olup, bencil olmamam için elinden gelen her şeyi yapmış. Biraz daha kendimi düşünsem iyi olabilirdi. Karşımdaki insanları daha fazla düşünen biriyim. Bunu kendime göstersem daha iyi olurdu"

Kaynak: Instagram

Bir rol modeli olup olmadığı sorulan Hande Doğandemir, "Yaşanmış hikayeler bana ilham veriyor. Çok da severim gerçek hikayeleri izlemeyi okumayı..." dedi.

Ünlü oyuncu "Hayat senin için bir gerçek mi yoksa oyun mu?" sorusuna "Çok arada kalıyorum aslında böyle sorularda. Çok ciddiye alıyorum ama bazen de hayatın bir oyun olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum" şeklinde karşılık verdi.

22 ve 11 sayılarını çok sevdiğini ifade eden ünlü oyuncu, kendi ailesini kurmayı ve anne olmayı çok istediğini belirtti.

Hande Doğandemir, sözlerine "Hiçbir zaman hayat amacım bu olmadı ama istiyorum. Kısmet, bakacağız" diye devam etti.

Kaynak: Instagram