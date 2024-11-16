1 ay önce baba olmuştu! Alperen Duymaz ilk kez anlattı!

Çukur, Çarpışma, Zemheri, Son Yaz ve EGO gibi yapımlarda rol alan Alperen Duymaz, yaklaşık 2020 yılında öğretmen Kübra Kelkit ile dünyaevine girdi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten geçen ay müjdeli haber geldi. Alperen Duymaz ile Kübra Duymaz, Gün adını verdikleri ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Kaynak: Instagram

Dizideki partneri Cemre Baysel ile bir dergi için kamera karşısına geçen oyuncu, oğlunun doğumunun ardından yaşadıklarını ve hissettiklerini anlattı.

Duymaz, şu ifadeleri kullandı: "Oğlum Gün'ün doğumundan sonra uykusuzluk dışında pek bir şey değişmedi. Ama eşim Kübra'nın yaşadığı uykusuzluğu düşününce benimki devede kulak kalır. Oğlum ve eşim, benim için müstesna. Hayatımın kendisi onlar"

Kaynak: Instagram