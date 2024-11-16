Buse Varol yeni imajıyla tam not aldı! Eşi Alişan’dan dikkat çeken yorum

48 yaşındaki Şarkıcı Alişan, 2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, 2019'da oğulları Burak'ı 2021 yılında kızları Eliz'i kucaklarını alarak, ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Birlikte 6 yılı geride bırakan çiftten Buse Varol ise son haliyle gündeme geldi. İmaj değiştiren güzel oyuncunun Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarına ise ilk yorum, eşi Alişan'dan geldi.

Kaynak: Instagram

"SAÇLAR TAMAMDIR"

Ünlü türkücü, eşinin paylaşımına kalp emojisi ile "Saçlar tamamdır" yorumunda beğendi.

Kaynak: Instagram

"HEP ÇOK GÜZEL"

Varol, eşi gibi takipçilerinden de tam not aldı. Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun yeni imajı için "Saçlar harika duruyor", "Alişan'ın bir tanesi", "Hep çok güzel" yorumlarında bulundu.

İşte Buse Varol'un yeni imajı...

Kaynak: Instagram