Tanyeli bir ameliyat daha oldu! Hastane odasından paylaştı...

Ünlü oryantal Tanyeli, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ediyor...

Geçtiğimiz yıllarda fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı geçiren Tanyeli, 99 kilodan 60 kiloya düşmüştü. Kısa sürede kilo veren ünlü isim, aldığı kötü haberle adeta sarsıldı.

Pankreas kanseri olduğunu öğrenen ünlü oryantal, sağlık durumu hakkında sosyal medyadan sık sık paylaşımlar yapıyor.

Bir operasyon daha geçiren Tanyeli, kendisini ziyarete gelen Armağan Çağlayan'la bir karesini yayınlandı.

Kaynak: Instagram

Ünlü oryantel sağlık durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Operasyondan çok şükür iyi çıktım. Moral çok önemli. Sevdiğim bir yüzü görünce en güzel motivasyon. Bir de olduğun gibi olabiliyorsan o dostun yanında biraz ağlak, biraz gülmek, ama iyi niyetli, iyi bir kalbi olan, kıymetli bir insan sevgili Armağan Çağlayan ayaklarına sağlık iyi ki geldin."

"Ameliyata sayende morali yüksek girdim. Bu arada eşek tepmiş gibiyim. Ağrı kesiciler ağrımı kessin inşallah ama beklenen standi takabildik Allah razı olsun doktorlarımızdan. Ağrım şu an için var ama şanslıyım çok şükür bunu da atlattık inşallah."

Tanyeli'nin paylaşımına çok sayıda ünlüden ve takipçilerinden "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Kaynak: Instagram