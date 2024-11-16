Neslihan Atagül'den yeni hamilelik pozları! "24. haftadan bildiriyorum"

"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri müjdesini takipçileriyle paylaşmıştı.

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Oyuncu, İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetinin erkek olacağını açıklamıştı. Atagül, yeni hamilelik pozlarını "24. haftadan bildiriyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

6 aylık hamile olan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile birlikte verdiği pozlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kaynak: Instagram

"OĞLUM OLACAĞINI HEP HİSSETTİM"

Öte yandan geçtiğimiz ay doğumun Türkiye'de olacağını açıklayan Neslihan Atagül, "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Instagram