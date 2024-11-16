Neslihan Atagül'den yeni hamilelik pozları! "24. haftadan bildiriyorum"
2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, şimdilerde ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Erkek bebek bekleyen güzel oyuncu, yeni hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaştı. Atagül'ün karnı burnunda karelerine binlerce beğeni yağdı.
"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu çifti, geçtiğimiz aylarda bebek bekledikleri müjdesini takipçileriyle paylaşmıştı.
Oyuncu, İtalya'da katıldığı bir programda da bebeğinin cinsiyetinin erkek olacağını açıklamıştı. Atagül, yeni hamilelik pozlarını "24. haftadan bildiriyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
6 aylık hamile olan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile birlikte verdiği pozlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
"OĞLUM OLACAĞINI HEP HİSSETTİM"
Öte yandan geçtiğimiz ay doğumun Türkiye'de olacağını açıklayan Neslihan Atagül, "Çocukluğumundan beri erkek çocuğumun olacağını hissediyordum..." ifadelerini kullanmıştı.