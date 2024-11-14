Ev hapsi alan Serdar Ortaç’tan radikal karar!

Çok sayıda ünlü isme yapılan "Yasa dışı bahis reklamı" operasyonunun ardından Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, ev hapsi cezası aldı. Salı günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

Kaynak: DHA

Savcılığın adli kontrol kararına itiraz ettiği Erbil ile Ortaç'ın tutuklanmasına yönelik talep, çarşamba günü reddedildi.

Kaynak: DHA

INSTAGRAM'I KAPATTI

Ev hapsi günlerinde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Serdar Ortaç, radikal bir karar alarak Instagram hesabını saah saatlerinde kapattı.

Ünlü şarkıcının 3 milyon 400 bin takipçili Instagram hesabına ulaşılamazken, X hesabını açık tutmaya devam ediyor.