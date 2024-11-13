34 milyonluk tatil iddiası! Şevval Şahin ilk kez konuştu

Ünlü manken Şevval Şahin kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündem oluyor. Şahin'in sevgilisi Burak Ateş ile çıktığı Paris tatilinin 34 milyon TL olduğu iddia edilmişti.

Kaynak: Instagram

"ABARTMAYIN"

Ünlü manken, sessizliğini bozdu. Şahin, 34 milyon TL'lik tatil iddialarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Zannetmiyorum 34 milyonluk. Abartmayın. Öyle rakamlar olur mu lütfen. Öyle bir şey yok"

Şahin özel hayatıyla ilgili soruya da "Güzel gidiyor" cevabını verdi.

Kaynak: Instagram