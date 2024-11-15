Yaprak Dökümü'nün Cevriye'si 83 yaşında! Bennu Yıldırımlar yalnız bırakmadı
Bir döneme damgasını vuran dizi Yaprak Dökümü'nde gelin-kaynana rolüyle hafızalarımıza kazınan Bennu Yıldırımlar ve Güler Ökten, yıllar sonra bir araya geldi. Diziye "Fikret" karakteriyle hayat veren Yıldırımlar, eski rol arkadaşını doğum gününde yalnız bırakmadı. Güler Ökten ise son haliyle dikkatleri üzerine çekti.
2006 yılında yayın hayatına başlayan Yaprak Dökümü dizisi, Fahriye Evcen, Halil Ergün, Güven Hokna, Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır gibi isimleri bir araya getirdi.
Tekrar bölümleri hala izlenen dizide gelin-kaynana rolüyle hafızalarımıza kazınan Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten yıllar sonra bir araya geldi.
YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN 'CEVRİYE'Sİ 83 OLDU
Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Güler Ökten 83 yaşına girdi.
Yaprak Dökümü'nün yönetmeni Mesude Erarslan ve Fikret'i Bennu Yıldırımlar, Ökten'i doğum günüde yalnız bırakmadı. Erarslan o anları Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.
Öte yandan Yaprak Dökümü'nde Cevriye Hanım karakterini canlandıran Güler Ökten'in son hali dikkat çekti.
Ökten'i görenler, "Ne güzel yaşlanmış", "Duygulandık" gibi yorumlarda bulundu.