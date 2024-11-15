Yaprak Dökümü’nün Cevriye’si 83 yaşında! Bennu Yıldırımlar yalnız bırakmadı

2006 yılında yayın hayatına başlayan Yaprak Dökümü dizisi, Fahriye Evcen, Halil Ergün, Güven Hokna, Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır gibi isimleri bir araya getirdi.

Tekrar bölümleri hala izlenen dizide gelin-kaynana rolüyle hafızalarımıza kazınan Bennu Yıldırımlar ile Güler Ökten yıllar sonra bir araya geldi.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN 'CEVRİYE'Sİ 83 OLDU

Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Güler Ökten 83 yaşına girdi.

Güler Ökten ile Bennu Yıldırımlar / Kaynak: Instagram

Yaprak Dökümü'nün yönetmeni Mesude Erarslan ve Fikret'i Bennu Yıldırımlar, Ökten'i doğum günüde yalnız bırakmadı. Erarslan o anları Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kaynak: Instagram

Öte yandan Yaprak Dökümü'nde Cevriye Hanım karakterini canlandıran Güler Ökten'in son hali dikkat çekti.

Ökten'i görenler, "Ne güzel yaşlanmış", "Duygulandık" gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Sosyal medya