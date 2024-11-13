Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan itiraf! "En büyük takıntım..."

Kadrosunda Zafer Algöz, Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya ve Çiçek Dilligil gibi ünlü isimlerin yer aldığı "Takıntılar" filminin galası dün akşam büyük bir ilgiyle gerçekleşti. İstanbul'daki galada film oyuncuları, basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Instagram

"ANNEMDEN GELEN BİR TAKINTI"

Film gösterimi öncesinde basınla bir araya gelen oyunculardan Seda Bakan, dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Seda Bakan, şu ifadeleri kullandı: "Senaryoyu okuduğumdan beri Allah tarafından bana gönderilmiş bir senaryo olarak görüyorum. Çünkü aşırı derecede bir temizlik takıntım var. Annemden gelen bir takıntı bu... Tam kendimi biraz rahatlamaya başladım... Çocuklar evde. Devamlı süpürülüyor, temizleniyor bir bakıyorsunuz önünüzden elinde poğaça kekle geliyor ve sanki yerlere kar yağmış gibi etraf oluyor. Ben de kendi kendime dedim ki bunun içine girip kendime buradan ders çıkarmam gerekiyor. Bunu kendime tamamen bir hayat dersi olarak aldım"

Birçok insanın takıntılı olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rolümü açıkçası çok profesyonel ve hızlı bir setin içindeydim. Oyunculuk adına birçok şeyi kapmaya çalıştım. Çok da güzel şeyler öğrendiğimi düşünüyorum. Biz bir tiyatro metnini bu kadar kısa bir zaman içinde sinema filmine çevirdik. Bu 'Takıntılar' maalesef birçok insanımızda var benim tavsiyem bu filmi kaçırmasınlar hayatlarında çok yararı olacağına inanıyorum"

Kaynak: Instagram