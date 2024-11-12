Su Burcu Yazgı Coşkun "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü!

Dünyanın en köklü moda dergilerinden Harper's Bazaar'ın, tüm dünyada düzenlediği ve başarılı kadınları onurlandırmayı amaçlayan "Women of the Year" (Yılın Kadınları) Ödülleri, Türkiye'de ikinci kez sahiplerini buldu.

Cemiyet, iş, spor, kültür ve sanat hayatından isimlerin bir araya geldiği "Empowerment'' (güçlendirme) temalı geceye dünyadan ve Türkiye'den önemli konukları ağırlandı. Ödüller, iş dünyasından sanata, spordan bilime kadar kendi alanlarında fark yaratan isimlere takdim edildi.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Dolunay Soysert

Birçok ünlü ismin katıldığı gecede Türkiye'nin ilham veren isimlerine ödülleri sunulurken "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülünü Bir Gece Masalı'ndaki rolüyle Su Burcu Yazgı Coşkun aldı.

Su Burcu Yazgı Coşkun

Ödülünü Dolunay Soysert'in elinden alan Genç oyuncu; "Bu yolculuğun henüz başında bu ödülle yolculukta destek almak çok güzel.'' diyerek teşekkür etti.

Masalsı anlatımı, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesi ile Bir Gece Masalı her Salı akşamı atv'de!

Kaynak: Instagram