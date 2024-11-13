Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgilisi Canbay’dan dikkat çeken paylaşım!

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurduktan sonra müzik kariyerine adım atan, Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde rapçi Canbay ile aşk yaşadığını itiraf etmişti.

Açıklama yapan Kalaycıoğlu, "Güzel bir ilişkim var şu anda. Evrenden çağırdım. Nazar değecek diye korkuyorum, o yüzden çok konuşmak istemiyorum" demişti.

Kaynak: Instagram

AŞK POZU!

Müzik kariyerine tam gaz devam eden Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabından sevgiliyle verdiği romantik pozunu yayınladı.

Ünlü çift geçtiğimiz haftalarda Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğününe katılmıştı. İkili, kendilerine yöneltilen evlilik sorularına 'Hazırız' demişti.

Canbay ise devamında "Daha yeniyiz ama biz de bu konuları şakayla karışık konuştuk" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Instagram