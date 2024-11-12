Yasemin Kay Allen Erdal Kaya ile barıştığı iddialarına yanıt verdi!

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz yıl eski FBI ajanı Erdal Kaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Ancak, çiftin ilişkisi bu yaz sona erdi.

Geçtiğimiz aylarda ise yollarını ayıran çiftten Allen, "Onu konuşmasak olur mu? Ben gerçekten konuşmak istemiyorum o konuyu, bugünün konusu o değil. Başka zaman konuşurz çok teşekkür ederim" cevabını vermişti.

Sevenleri barışma haberini beklerken, güzel oyuncu konuya açıklık getirdi.

Kaynak: Instagram

Yasemin Kay Allen, geçtiğimiz akşam "Woman of the Year" ödül törenine katıldı.

2. Sayfa Magazin muhabirlerine konuşan güzel oyuncu, "Çok sevdiğim bir insan ama öyle bir şey söz konusu değil. Ona saygım sonsuz. Hayatımın sonuna kadar tanıyacağım bir insan. Sohbetimiz daim olsun isterim ama öyle bir şey söz konusu değil." diyerek barışma iddialarını yalanladı.

Kaynak:Instagram