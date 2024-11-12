Gizli düğün ifşa oldu! Selena Gomez’in evlilik planı ortaya çıktı

Selena Gomez, uzun zamandır hayalini kurduğu evlilik için geri sayımda. Bir yılı aşkın süredir birlikte olduğu müzik yapımcısı Benny Blanco ile sürpriz bir şekilde evlenmeye hazırlanan Gomez, sonunda hayallerine kavuşuyor.

Sosyal medya hesabından düğün organizatörlerini gizlice takip ettiği ve bazı videoları beğendiği ortaya çıkan Selena Gomez'in ismini vermek istemeyen bir arkadaşı, evlilik iddialarını doğruladı.

Çiftin kısa süre içerisinde sürpriz bir şekilde evleneceği ileri sürüldü.

Kaynak: Instagram

DÜĞÜNÜN DETAYLARI İFŞA OLDU

Selena'nın yakın arkadaşı olduğu teyit edilen kaynak, gizli düğünün detaylarını ifşa etti.

Life & Style'ın haberine göre; kaynak, "Selena'nın ne istediğine dair net bir vizyonu var." dedi.

İçeriden bilgi veren kaynak, Selena'nın "Açık havada bir tören, iki elbise ve muhteşem yiyeceklerle dolu masalar" istediğini açıkladı.

Kaynak: Instagram

"MİSAFİRLER AÇ KALMAYACAK"

Düğüne ilişkin bilgi veren kaynak, yiyecek konusunda özellikle düşünüldüğünü belirterek, "Benny ve Selena'nın isteyeceği son şey, misafirlerinin aç kalmasıdır." dedi.

"Selena da büyük gün için kendine özgü bir koku istiyor." diyen kaynak, sözlerine şöyle devam etti:

"Her şeye sıkılabilen ve insanların eve götürebildiği bir parfüm!"

"GELENEKSEL BİR DÜĞÜN İSTİYOR"

Selena'nın akrabası olan gizli bir kaynak ise, Selena'nın "tuhaflık unsurları ve harika yiyecekler içeren geleneksel bir düğün istediğini" belirtti.

Selena ve Benny Blanco'nun düğünlerine "aşk şöleni" adını verdiği öğrenildi.

Kaynak: Instagram