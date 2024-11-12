Megan Fox müjdeyi verdi! Dördüncü kez anne oluyor

Ünlü Amerikan model ve oyuncu Megan Fox, Jennifer's Body, Till Death ve Transformers gibi ikonik yapımlarda sergilediği performanslarla adından söz ettirmişti.

Gerçek adı Colson Baker olan rapçi Machine Gun Kelly ile birlikte olan Fox'tan müjdeli haberi verdi.

Düşük yaptıktan bir yıl sonra yeniden hamile olan ünlü yıldız, pozitif sonuçlanan gebelik testini takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Instagram

"TEKRAR HOŞ GELDİN"

38 yaşındaki ünlü oyuncu, paylaşımına "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" notunu düştü.

Eski eşi Brian Austin Green'den 12 yaşında Noah, 10 yaşında Bodhi ve 8 yaşında Journey adlı üç oğlu var. Kelly'nin ise Casie adında 15 yaşında bir kızı bulunuyor.

Kaynak: A HABER ARŞİV