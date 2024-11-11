Barbaros Şansal neden gözaltına alındı, tutuklandı mı? Modacı Barbaros Şansal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Şansal hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arama kararı bulunduğu belirtildi. Bugün öğle saatlerinde Ercan Havalimanı'ndan İstanbul'a seyahat eden Şansal, pasaport kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu tespit edilince gözaltına alındı.

İstanbul'a Gelişi Sonrası Gözaltı

Bugün öğle saatlerinde, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Ercan Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gelen Barbaros Şansal, pasaport kontrol noktasına yöneldiği sırada hakkında arama kararı olduğu fark edildi. Hemen ardından, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şansal, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Hakkındaki Arama Kararı ve Suçlama

Edinilen bilgilere göre, Şansal hakkında İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan arama kararı çıkarıldı. Bu suç, toplumsal huzuru bozan açıklamalar yaptığı gerekçesiyle başlatılan bir soruşturma çerçevesinde yöneltiliyor.

Barbaros Şansal Kimdir?

1959 yılında Ankara'da doğan Barbaros Şansal, Sungur Tekin Şansal ve Güner Eczacıbaşı'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul ve İzmir'de farklı okullarda devam eden Şansal, İstanbul'daki Fenerbahçe Lisesi'ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İktisadi Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'ni kazandı. Eğitimini ise Londra'da tamamladı.