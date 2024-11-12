Hayat Bilgisi'nin Didem'i Yeliz Doğramacılar'ın babası vefat etti
Bir döneme damga vuran "Hayat Bilgisi" dizisinde "Didem" karakteriyle hafızalarımıza kazınan oyuncu Yeliz Doğramacılar, babası Basri Doğramacılar'ın vefatını sosyal medyadan yaptığı duygusal paylaşımla duyurdu.
Türk televizyonunun en sevilen yapımlarından biri olan Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı "Didem" karakteriyle hafızalara kazınan Yeliz Doğramacılar'dan üzücü bir haber geldi.
Ünlü oyuncunun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Basri Doğramacılar, hayatını kaybetti.
"AYRILDI ELLERİMİZ"
Ünlü isim acı haberi, sosyal medyada hesabından "Ayrıldı ellerimiz" mesajıyla duyurdu.
CENAZE DETAYLARI NETLEŞTİ
Basri Doğramacılar, 12 Kasım Salı günü öğle namazına müteakip Bostancı Kuloğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Maltepe Başıbüyük Mezarlığı'na defnedilecek.