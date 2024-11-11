Dilber Ay kimdir, ne zaman öldü? Dilber Ay Karakaş neden cezaevine girdi? İşte acılarla dolu hayat hikayesi...

Türk halk müziğinin unutulmaz sesi Dilber Ay, 11 Kasım Pazartesi akşamı Atv ekranlarında yayınlanan "Dilberay" filmi ile tekrar hatırlandı. Şarkıları ve çalkantılı yaşam öyküsüyle Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Dilber Ay, halk müziğine kattığı özgün tarzıyla müzik dünyasında kendine özel bir yer edindi. Barak havalarından arabesk türkülere uzanan geniş repertuarı ve güçlü sesiyle hayran kitlesini etkileyen sanatçı, sahne hayatının yanı sıra çalkantılı özel hayatıyla da kamuoyunun ilgisini çekti.

Dilber Ay Karakaş (A Haber foto arşiv)

Dilber Ay Kimdir, Nerelidir?

1 Ocak 1956'da Kahramanmaraş'ta doğan Dilber Ay Karakaş, genç yaşta müziğe adım atarak Türkiye'de kendine sağlam bir yer edindi. 1981'de söylediği "Meyrik" türküsü ve halk arasında "Tavukları pişirmişem" olarak bilinen Adıyaman türküsü ile geniş kitleler tarafından tanınarak bir döneme damgasını vurdu. Sahneye olan sevgisini televizyona taşıyan Dilber Ay, 2011-2015 yılları arasında "Kadere Mahkûmlar" adlı programda cezaevindeki mahkumlarla yaptığı söyleşiler ve seslendirdiği arabesk şarkılarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Halk müziği sanatçısı, 2012 yılında ana akım televizyon kanallarına katılmasıyla popüler kültürün de bir parçası haline geldi.

Dilber Ay Ne Zaman ve Neden Hayatını Kaybetti?

Hayatının son yıllarını Düzce'de geçiren Dilber Ay, 29 Nisan 2019 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'daki bir hastanede 63 yaşında yaşamını yitirdi. Ertesi gün, sevenleri tarafından Düzce Şehir Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Dilber Ay'ın ani ölümü, sanat camiasında büyük bir üzüntüye neden olurken, ardından bıraktığı eserleriyle anılmaya devam ediyor.

Dilber Ay Karakaş (A Haber foto arşiv)

Acılarla Dolu Bir Hayat: Cinayet ve Hapis Yılları

Dilber Ay, zorlu hayatında yaşadığı acıları ve trajedileri ilk kez 2017 yılında bir televizyon programında paylaştı. Gençlik yıllarında yaşadığı bir olay nedeniyle Almanya'da hapis yattığını açıklayan ünlü türkücü kendisine tecavüz etmeye kalkışan bir adamı öldürdüğünü gözyaşlarıyla itiraf etti. Turne sırasında karşılaştığı bu zor durum karşısında kendini savunmak zorunda kaldığını belirten Dilber Ay, Frankfurt'ta 8 ay 21 gün cezaevinde kaldığını anlattı.

Popüler Kültürün İkonu Haline Gelen Bir Sanatçı

Hayatı boyunca yaşadığı zorluklara rağmen, sahneye olan sevgisi ve halk müziğine olan tutkusu sayesinde Dilber Ay, Türkiye'nin en güçlü kadın sanatçılarından biri olarak hafızalarda yer etti. Onu tanıyanlar için Dilber Ay sadece bir türkücü değil zorluklarla mücadele eden, hayatını şarkılarla anlatan ve acılarını halka hissettiren bir halk ozanıydı.