Murat Yıldırım’dan minik kızına doğum günü sürprizi!

Şu sıralar Gizli Bahçe dizisinin setinde yer alan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, eşi Iman Elbani'yi sete davet ettiğinde, büyük bir sürprizle karşılaştı. Yıldırım, kızı Miray'ın unutulmaz bir kutlama hazırladı.

Kaynak: Instagram

Sete gelen ve sürprizi gören Iman Elbani hem şaşırdı hem sevindi. O anlarda fotoğrafları çekilen kızı Miray'ın da şaşkın olduğu görüldü. Miray'ın annesi Iman Elbani'ye olan benzerliği de, sosyal medyada kullanıcıların dikkatini çekti.

"BABALIK KONUSUNDA NE DESEM AZ KALIR"

Öte yandan Murat Yıldırım, daha önce baba olmayı şu sözlerle anlatmıştı:

"Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Bu duyguyu anlatmak için ne desem az gelir. Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu."

Kaynak: Instagram