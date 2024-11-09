Emret Komutanım’ın Ferit’i Arda Kural’ın son hali ortaya çıktı!

2000'li yılların başında "Eyvah Kızım Büyüdü" dizisinde rol alan ve ardından Emret Komutanım dizisindeki "Ferit Tekin" karakteriyle büyük bir çıkış yapan Arda Kural, uzun bir aranın ardından tekrar gündeme geldi.

2005-2008 yılları arasında geniş bir izleyici kitlesiyle buluşan "Emret Komutanım" dizisinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kural, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

44 yaşındaki oyuncu daha önce verdiği bir röportajda "Sektörde kalmayı başaramadım. Kariyerimin zirvesinde birçok engelle karşılaştım" demişti.

Zor günleri geride bırakan ve eski haline geri dönen Kural, son haliyle hayranlarını sevindirdi.

İşte Arda Kural'ın son hali...

Kaynak: Instagram