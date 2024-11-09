10 kilo veren Demet Akalın’ın sahne tarzı olay oldu! İlk yorum Simge Sağın’dan...

Yaptığı açıklamalarla her zaman gündem olmayı başaran Demet Akalın, bu kez de sahne tarzıyla konuşuluyor. Kimi zaman rüküş bulunan ünlü şarkı, spor tarzıyla sosyal medya hesabından peş peşe pozlar paylaştı.

Akalın'ın çok konuşulan farklı tarzı sonrası takipçilerinden yorum yağdı.

İLK YORUM SİMGE'DEN

Şarkıcı Akalın'a yorum yapanlar arasında, son dönemde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile adı sık sık anılan şarkıcı Simge Sağın da yer aldı.

Kaynak: Instagram

Sağın, Akalın'ın paylaştığı fotoğraflarının altına "Tammmmmm bir fıstık" yorumunu yazdı.

Kaynak: Instagram

DEMET AKALIN 10 KİLO VERDİ

Son dönemde verdiği kilolarla konuşulan Demet Akalın, 'Gel Konuşalım' programında fit bir görüntüye kavuşabilmek için operasyon geçirdiğini itiraf etmişti.

Kaynak: Instagram