10 kilo veren Demet Akalın'ın sahne tarzı olay oldu! İlk yorum Simge Sağın'dan...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul'da sahneye çıkan Akalın, performansı kadar sahne tarzıyla da dikkatleri üzerine topladı. Sosyal medyada yorum yağmuruna tutulan Akalın'a Simge Sağın'dan da yorum gecikmedi.
Yaptığı açıklamalarla her zaman gündem olmayı başaran Demet Akalın, bu kez de sahne tarzıyla konuşuluyor. Kimi zaman rüküş bulunan ünlü şarkı, spor tarzıyla sosyal medya hesabından peş peşe pozlar paylaştı.
Akalın'ın çok konuşulan farklı tarzı sonrası takipçilerinden yorum yağdı.
İLK YORUM SİMGE'DEN
Şarkıcı Akalın'a yorum yapanlar arasında, son dönemde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile adı sık sık anılan şarkıcı Simge Sağın da yer aldı.
Sağın, Akalın'ın paylaştığı fotoğraflarının altına "Tammmmmm bir fıstık" yorumunu yazdı.
DEMET AKALIN 10 KİLO VERDİ
Son dönemde verdiği kilolarla konuşulan Demet Akalın, 'Gel Konuşalım' programında fit bir görüntüye kavuşabilmek için operasyon geçirdiğini itiraf etmişti.