Mauro Icardi’den şaşırtan Simge Sağın hamlesi!

Karmaşık bir ilişkileri olan Mauro Icardi ile Wanda Nara, özel hayatlarıyla adından söz ettiriyor. Nara, aylar önce adı aşk dedikodularına karıştığı L-Gante ile yeniden bir araya gelmişti. Yaşanan olayların ardından Icardi, sosyal medya hesabından Wanda Nara'yı takipten çıkmıştı.

"ÖZGÜRÜM"

L-Gante ile birlikte açtığı canlı yayında dudak dudağa görüntülenen Wanda Nara, gelen tepkilerin ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm. Maddi olarak çocuklarıma tek başıma bakıyorum. Kızlarımın ne yazık ki rehin olan evcil hayvanlarını kurtarmak için de tehditlerle de uğraşıyorum. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalmam."

Kaynak: Sosyal medya

SİMGE'Yİ TAKİBE ALDI

Tüm bunların ardından Icardi'den beklenmedik bir Simge Sağın hamlesi geldi. Icardi, sosyal medya hesabından şarkıcı Simge Sağın'ı takibe alıp bir gönderisini beğendi. Simge Sağın, Mauro Icardi'nin takibine, takiple karşılık verdi.

"BELLİ OLMAZ"

Icardi ile yakıştırılan Simge Sağın; "Icardi ile bizi müzik bağladı, hâlâ aynı şey geçerli. Onların mutlu olmalarını istiyorum. İlerde neyin ne olacağı hiç belli olmaz, büyük konuştuğum tüm lokmaları yediğim için yorum yapmak istemiyorum." demişti.

Wanda Nara'nın son paylaşımı (Instagram)