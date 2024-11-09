MasterChef’in ilk kadın şampiyonu Cemre Uyanık bakın şimdi ne yapıyor!

MasterChef Türkiye 2019 sezonunun şampiyonu Cemre Uyanık, bu yarışma sayesinde tanınan bir isim oldu. Yetenekli şef, yarışmadaki başarısının ardından hayatına farklı bir yön vererek gastronomi dünyasında yeni adımlar attı.

Kaynak : Instagram

Şu an, ortak bir mekan işleten Cemre Uyanık, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram'da 300 bine yakın takipçisi bulunan yetenekli şef Cemre Uyanık, uzun boyu ve fit vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.



2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı. Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girdi ve 11 ay boyunca çalıştı.



Aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. 2019 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Cemre Uyanık, Alican Sabunsoy ile finale kaldı ve şampiyon oldu. Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye şampiyonu olan ilk kadın yarışmacıdır.

İşte Cemre Uyanık'ın son hali...

Kaynak : Instagram

Kaynak : Instagram