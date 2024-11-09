MasterChef Beyza’dan ilk görüntü! Veda mı edecek? Günler sonra stüdyoda...

MasterChef Türkiye'nin Uşak'ta çekilen bölümünde talihsiz bir kaza geçiren yarışmacı Beyza, yüzüne dökülen kızgın yağ nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yarışma sırasında acil müdahale yapılmasının ardından Beyza, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yanık merkezinde tedavi altına alınmıştı.

İzleyiciler ise Beyza'nın sağlık durumunu ve yarışmaya devam edip edemeyeceğini araştırıyordu. MasterChef'in son bölüm fragmanında Beyza Aydın'ın stüdyoya geldiği görüntüler herkesi heyecanlandırdı.

Kaynak: MasterChef fragman ekran görüntüsü

Yüzü sargılı bir şekilde stüdyoya gelen Beyza, "Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım." diyerek herkesi duygulandırdı.

YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Somer Şef, Beyza'ya "O zaman kararını duyalım yarışmaya devam etmek istiyor musun?" diyerek beklenen soruyu sordu.

Beyza'nın vereceği cevap ise yeni bölümde belli olacak.

Kaynak: MasterChef fragman ekran görüntüsü

MASTERCHEF BEYZA KİMDİR?

MasterChef'e ana kadroya katılan Beyza Aydın 23 yaşındadır ve aslen Konyalıdır. Yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, yemek yapma konusundaki yeteneği ile dikkat çekiyor. Beyza, "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" diyerek kendine olan güvenini gösterdi.

İlk tura, avokado püresi ile tatlı-acı soslu çıtır karides yaparak katılan Masterchef Beyza jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan evet, Danilo Zanna'dan evet ve Mehmet Yalçınkaya'dan evet oyu oldu. 2. turda da 3'lü düelloda başarı elde eden Masterchef Beyza son tura geçti. Kendi grubundan birinci çıkan Masterchef Beyza ana kadroya dahil olan 16. yarışmacı oldu.

Kaynak: Instagram