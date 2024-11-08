Aybüke Pusat güzellik sırrını açıkladı! "Çocukluğumdan beri..."

Yer aldığı projelerle adından sıklıkla bahsettiren Aybüke Pusat, pürüzsüz cildinin sırrını verdi.

CİLT BAKIM SIRRI

Oyuncu Aybüke Pusat, cilt bakım alışkanlıklarının ebeveynlerinden yadigar olduğunu belirtirken uyguladığı rutin sayesinde cildinin sivilcelenmesine, yıpranmasına ve kurumasına izin vermediğini açıkladı.

Pusat, "Cildim çok kuru olduğu için kendimi bildim bileli nemlendirici krem kullanırım. Çocukluktan gelen bir alışkanlık" sözleriyle bakım rutini hakkında bilgi verdi.

Yüz ve boyun bölgesini derinlemesine temizledikten sonra limon suyu sürüp kurumasını beklemek, Aybüke Pusat'ın uyguladığı rutinlerden biri. Bu yöntemin babaannesine ait olduğunu açıklayan Pusat, soda ve Türk kahvesi karışımıyla da cildini ölü hücrelerden kurtarıyor.

Kaynak: Instagram