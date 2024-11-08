Evlilik teklifi aldı! Özge Ulusoy’un milyonluk tektaşı dikkat çekti

Özge Ulusoy, önceki akşam katıldığı bir davette, basın mensuplarıyla sohbet etti. Gecede şıklığıyla göz kamaştıran Ulusoy, gazetecilerin soruları üzerine aşk hayatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Ulusoy, evlenme teklifi aldığını ve kabul ettiğini sorulara cevap vermeyerek doğruladı.

Kaynak: Instagram

Gazetecilerin "Yakında bir evlilik var mı?" sorusunu Ulusoy, "Biliyorsunuz ben özel hayatım hakkında çok fazla açıklama yapmıyorum. Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Allah nazarlardan saklasın. Allah başımdan eksik etmesin. Böyle çok tarih vermeyi sevmiyorum. Ama geri kalan önemli şeyleri sizinle paylaşacağım" diye yanıtladı.

Özge Ulusoy'un tektaşının değeri ise 1 milyon TL'den fazla...

Kaynak: SABAH