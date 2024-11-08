Gökçe Bahadır’ın eşi Emir Ersoy’dan ’çocuk’ açıklaması!

Hayat Bilgisi'nde "Törpü Yeliz" karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran, Gökçe Bahadır, ardından "Yaprak Dökümü" dizisinde canlandırdığı "Leyla" karakteriyle büyük bir çıkış yakalamıştı. 2022 yılında ise müzisyen Emir Ersoy ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, özel hayatıyla da gündem omaya başladı.

"MAÇTAN GELDİM"

Emir Ersoy, önceki gece Etiler'de şortla yürüyüş yaparken görüntülendi. Muhabirlerin, "Emir bey üşümüyor musunuz böyle?" sorularına, "Maçtan geldim. Ufak bir ligimiz var arkadaşlarımızla oynuyoruz" dedi.

Muhabirlerin, "Gökçe hanımı yanınızda göremedik?" sorularına Ersoy, "Gökçe sette. Bende eve gidiyorum" dedi.

"KISMET BU İŞLER"

Ardından gazetecilerin, "Baba olmayı istiyor musunuz?" sorusuna ise Emir Ersoy, "Birçok erkek ister baba olmayı kısmet bu işler" dedi.

Muhabirlerin, "Gökçe hanım istiyor mu?" sorularına, "İkimizde de şu an istek yok, bakalım hayat bize ne gösterecek" dedi.

Kaynak: Instagram