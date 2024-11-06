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Ankaralı Turgut'tan acı haber! Yaşama tutunamadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.11.2024 09:15 Güncelleme: 06.11.2024 09:17
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Ankaralı Turgut’tan acı haber! Yaşama tutunamadı

Ankaralı Turgut olarak tanınan Turgut Karataş'tan acı haber geldi. Kanser tedavisi gören ve dün entübe edilen sanatçı yaşama tutunamadı. Ünlü isim 61 yaşında vefat etti.

Ankaralı Turgut olarak tanınan ünlü şarkıcı Turgut Karataş, ağustos ayında apar topar hastaneye kaldırıldı ve sanatçıya kanser teşhisi konuldu.

Akciğer kanseri olduğu ve kanser hücrelerinin karaciğere kadar sıçradığı öğrenilen ünlü sanatçı, dün entübe edildi.

Menajerinin dün yaptığı açıklamada son durumunun kötü olduğu öğrenilen Ankaralı Turgut'tan acı haber geldi. Ünlü isim 61 yaşında vefat etti.

Kötü haber geldi!Kötü haber geldi! KÖTÜ HABER GELDİ!

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