Ece Erken eski eşi Serkan Uçar’ı icraya veriyor!

Ünlü sunucu Ece Erken, birinci evliliğini Tuncer Öztarhan, ikinci evliliğini iş insanı Serkan Uçar ile yapmış ve son olarak 2021 yılında Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile üçüncü evliliğini gerçekleştirmişti.

Serkan Uçar'la olaylı bir şekilde boşanan ve aralarındaki problemleri hiçbir zaman çözemeyen Erken, yeni bir açıklama yaptı.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski eşini icraya vereceğini söyledi.

İşte Ece Erken'in ateş püskürdüğü o açıklama;

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

"Benim bir evladım var ve ben evladımdan dolayı hayatıma en güzel şekilde devam etmek zorundayım. Evladıma çünkü maddi manevi ben bakıyorum. Biyolojik babasıyla görüşmüyor. Nafakası 5 bin TL, o da aylardır ödenmiyor zaten. İcraya vereceğim. Nafakayı artırma davası da açacağım. Şu an 8 bin dolarlık bir evde kirada oturuyor ama başkasının adına tutuyor evi. Hakkımı helal etmiyorum"

Ece Erken / Kaynak: Instagram