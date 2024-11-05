Can Tunaboylu’nun yargılandığı davada karar! Aybike Çelik’i darp etmişti...

"Yüzyüzeyken Konuşuruz" ve Eskiz gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun, sevgilisi Aybike Çelik'i darbettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Hakim, Tunaboylu'nun 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

"PES" DEDİRTEN SAVUNMA

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Can Tunaboylu ve Aybike Çelik katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Can Tunaboylu savunmasında, "Kendisini kesinlikle kasten yaralamadım, hakaret etmedim. Olaydan sonra ilişkimiz 2 hafta boyunca devam etti. Sosyal medyada beni linç ettikten sonra hala daha paylaşımlarına devam etmektedir. Hiçbirine cevap vermedim. Türk adaletine güveniyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

"İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR"

Duruşmada ünlü solist sanık Tunaboylu'nun avukatları, "Olay taraflar arasında gergin ve ihtilaflı şekilde süre gelen arkadaşlıkta yaşanan hadise olup müvekkilim kasti olarak katılanı darp etmemiştir. Katılanın kendisine saldırdığı anda kendisini korumak için kolunu ve dirseğini açtığında katılana denk gelmiştir. Ancak katılan durumu farklı yönlere yönlendirmiş müvekkilim irtibatını zedeleyemeye yönelik iftiralarda bulunmuştur. Katılan olaydan 2 hafta sonra şikayetçi olmuştur. Bu süre zarfında sanıkla birlikte eğlenmişler konsere gitmişler birlikte eve çıkmayı düşünmüşler hatta katılan 'Meksika'ya gidelim mi' şeklinde müvekkilime mesaj atmıştır. Olaydan sonra müvekkil katılanı reddedince, katılan ertesi gün şikayetçi olmuştur" diyerek sanığın beraatini istedi.

"SANA VURDUĞUM ELİM KIRILSIN"

Müşteki Aybike Çelik'in avukatları ise "Müvekkilin neden olaydan sonra şikayetçi olduğu bu davanın konusu değildir. Sanıkla olan evini ayırması zaman aldığından şikayeti daha geç yapmak durumunda kalmıştır. Müvekkil ayrı eve çıkmak istese de sanık tarafından manipüle edilmiştir. Ayrıca sanığın sonrasında attığı "sana vuran elim kırılsın" şeklindeki mesajı da olayın kasti yapıldığının kanıtıdır. Olayda müvekkilden kaynaklanan haksız hareket söz konusu değildir. Müvekkilimin el bileği kırılmıştır. Bu şekilde hayat kalitesi düşmüştür. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın geçmiş davranışlarını da dikkate aldığımızda biz herhangi bir pişmanlık göremiyoruz. Daha öncesinde de müvekkilime şiddet uygulamış ve küfür ve tehdit içerikli mesajlar göndermiştir. Şiddetin boyutu dikkate alınarak sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Aybike Çelik / Kaynak: Instagram

BİR SUÇTAN BERAAT BİR SUÇTAN 1 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Duruşma sonu davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Can Tunaboylu'nun "Hakaret" suçundan beraatime karar verirken "Kasten yaralama" suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme, sanığın sicili temiz olduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Sosyal medya

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 'kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

Kaynak: Instagram

ŞİDDETİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Şarkıcı Aybike Çelik, geçtiğimiz yıl Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz adlı müzik gruplarının gitaristi Can Tunaboylu'nun kendisini darbettiğini açıklayarak, şiddet gördüğüne dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

3 Ağustos 2023 Perşembe gecesi erkek arkadaşı Can Tunaboylu tarafından darbedildiğini söyleyen Çelik, "13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi" derken, darp raporu almaması için hastaneye götürülmediğini söylemişti.