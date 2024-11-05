Peyk grubunun solisti İrfan Alış hayatını kaybetti

Peyk'in vokalisti İrfan Alış'ın vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Alış'ın ölüm haberinin ardından pek çok kişi, sanatçının kim olduğunu da araştırmaya başladı. Peki, İrfan Alış kimdir, neden öldü? İşte detaylar...

BEYNİNE PIHTI ATTI!

Acı haber, Peyk grubunun sosyal medya hesabından "İrfanımızı bu sabah kaybettik" notuyla paylaşıldı. Alış'ın beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Peyk grubunun sosyal medya paylaşımı / Kaynak: X

"SENİ KAYBETMEYECEĞİM İRFAN ABİ"

Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, Alış'ın ölümünün ardından duygusal bir paylaşım yaptı. Küçükçağlayan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İrfan abi… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. "Oh" dedim "abi ne güzel serin ve ıslaksın" diye. Ayak üstü bana Defansif Dizayn'ı övdün yine ve "bunları bizim birbirimize söylememiz gerek" dedin. Ben seninle hep karşılaştım abi, hep konuştun benimle. Senin sesini ilk kez bir şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bir kısmını ben emanet alıyorum abi. Buna izin vereceğini biliyorum. Seni kaybetmeyeceğim İrfan abi"

Kaynak: Sosyal medya

PEYK GRUBU HAKKINDA



Grubun geçmişi 1991'lere kadar uzanıyor. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy'un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsünde tanışmasıyla grubun temelleri atıldı, sözler ve besteler cepte birikirken 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman,klavye), 2006'da ise Barış Tokgöz'ün (bas) katılımıyla grup bugün de aynı isimlerin yer aldığı kadrosunu oluşturmuş oldu.

Kaynak : Instagram

İRFAN ALIŞ KİMDİR?

İrfan Alış, Türkiye'nin indie rock müzik sahnesinde öne çıkan isimlerinden biri olarak, 1991'de kurulan Peyk grubunun solistliğini yaptı. Şarkılarında toplumsal meselelere değinen Alış, güçlü söz yazarlığı ile dikkat çekti.

Peyk grubu

Müziğin yanı sıra, sosyal dayanışma projelerinde de yer alan sanatçı, özellikle müzisyenlerin telif hakları ve haklarını savunma konusunda aktif bir figürdü. 2024 yılında beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybeden Alış, ardında çok sayıda hayran ve unutulmaz eserler bıraktı.

Kaynak: Instagram

KARİYERİ

İrfan Alış, müzikal kariyerine Peyk grubunun kurucularından biri olarak başladı ve solistliğini üstlendi. Grubuyla beraber çeşitli albümler çıkaran Alış, toplumsal temalı şarkılarıyla geniş bir kitleye ulaştı. 2020'li yıllarda, müzisyenlerin dayanışmasını artırmayı amaçlayan Olta Dayanışma Projesi'ni başlatarak 11 albüm yayımladı ve bağımsız müziğin güçlenmesine katkı sundu.

Kaynak: Instagram