Tekin Temel neden öldü, hasta mıydı? Oyuncu Tekin Temel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?

Türk dizi ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden Tekin Temel, geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayata veda etti. Son olarak Bir Yemin Ettim dizisi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Temel, setteki görevine başlamadan önce yaşamını yitirdi.

Sabah Saatlerinde Kalp Krizi Geçirdi

Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Tekin Temel, sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanıyordu. Ancak bu esnada aniden fenalaştı ve kalp krizi geçirdi. Temel daha önce de kalp krizi geçirmiş ve kalbine stent takılmıştı. Ancak bu kez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diziye Dönüş Hazırlığı Yarım Kaldı

Tekin Temel, bir süredir işsizdi ve ekranlardan uzak kalmıştı. Ancak Kanal 7'nin yeni günlük dizisi Bir Yemin Ettim ile yeniden izleyici karşısına çıkmak için sabırsızlanıyordu. Ne yazık ki dizinin setine başlamadan önce hayatını kaybeden Temel, Türk izleyicisinin hafızasında yer eden birçok başarılı projede rol almıştı.

Cenaze Töreni Ataşehir'de Gerçekleşecek

Evli ve bir çocuk babası olan Tekin Temel, bugün Ataşehir Refiye Soyak Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Cenazeye yakınlarının yanı sıra sanat dünyasından da birçok ismin katılması bekleniyor.

Tekin Temel Kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 24 Haziran 1968 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1996 yılında bitirdi.

Tekin temel, 1995 yılından itibaren Çiçek Taksi, Hür Adam, Aşk ve Günah, Acı Hayat, Sevdaluk ve İntikam gibi birçok film ve dizide oynadı.