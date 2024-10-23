EDHO’nun yıldızı Tekin Temel hayatını kaybetti

Özellikle 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' (EDHO) dizisiyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Tekin Temel'in vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Ünlü oyuncunun sabah saatlerinde dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Temel'in daha önce de kalp krizi geçirdiği ve kalbine stent takıldığı biliniyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK!

56 yaşında hayatını kaybeden Tekin Temel, bugün Ataşehir Refiye Soyak Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

ACI HABERİ MENAJERİ DUYURDU

Tekin Temel'in ölüm haberini menajeri duyurdu

Yapılan açıklamada, "Çok üzgünüm çok. Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: ATV

TEKİN TEMEL KİMDİR?

Tekin Temel, 24 Haziran 1968'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğmuş bir tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Temel, 1995'ten beri televizyon dünyasında çeşitli yapımlarda yer almıştır.



Özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Fuat karakteri ve Afili Aşk dizisindeki Yekta Veziroğlu rolüyle tanınmaktadır.



Ayrıca, Meryem, Aşk ve Günah, Sevdaluk gibi dizilerde ve çeşitli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Tiyatro oyunları arasında Cimri ve Zaptiye gibi önemli eserler yer alır.