O görüntüleri tepki çekmişti! Gözaltına alınan Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu serbest bırakıldı

Cezaevine girmeden önce lüks yaşamları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, tahliye olduktan sonra da bu şatafatlı paylaşımlarına devam ediyor.

fotoğraf: DHA

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye oldu.

Tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım" diyen Polat, verdiği sözü tutmadı.

Kaynak: Sosyal medya

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Dilan Polat ve Sıla Doğu, bu kez de düzenledikleri parti ile yeniden gündeme geldi. Kameraların önüne geçen iki kardeş, poz verirken sahnede dudak dudağa öpüşmeleriyle tepki topladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti.

fotoğraf: DHA

O GÖRÜNTÜLERE GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "hayasızca hareketler" suçundan re'sen soruşturma başlattığı Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.

Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Dilan Polat'ın eşi Engin Polat da avukatlarıyla adliyeye geldi. Savcılıkça ifadesi alınan iki kardeş, imza atma şeklinde adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR!

Burada sorgusu tamamlanan kız kardeşler haftada 3 gün karakola imza atma adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.