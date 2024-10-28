MasterChef Beyza yanık olayı nedir? MasterChef Beyza hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?

MasterChef yarışmasının yarışmacılarından Beyza Huri Aydın hakkında, çekimlerde yaşadığı bir kaza sonucu 2. derece yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddiaları gündeme geldi. Beyza'nın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Beyza Hastaneye Mi Kaldırıldı, Sağlık Durumu Nasıl?

İddialara göre, Beyza'nın yanıkları 2. derece olup hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Ancak, Beyza'nın yarışmaya devam edip edemeyeceği konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Yarışmadaki Polemikler

Beyza, yarışmadaki performansıyla dikkat çekerken, son olarak Kerem ile yaşadığı tartışmalarla gündeme gelmişti. Beyza'nın sağlık durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği, sosyal medya üzerinden de konuşulmakta.

Yüzü Yanmış Olabilir

Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Beyza'nın yüzünde yanık olduğu ve bu nedenle tedavi altına alındığı belirtiliyor. Beyza'nın, sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan ayrılmak zorunda kalabileceği öne sürülüyor.

Beyza Huri Aydın'ın yüzünün yandığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Tüm bu iddialar, sosyal medya platformlarında yer alan spekülasyonlardan kaynaklanmaktadır. Beyza'nın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde, bu bilgiler haberimize eklenecektir.

MasterChef Beyza Kimdir?

MasterChef'e ana kadroya katılan Beyza Aydın 23 yaşındadır ve aslen Konyalıdır. Yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, yemek yapma konusundaki yeteneği ile dikkat çekiyor. Beyza, "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" diyerek kendine olan güvenini gösterdi.