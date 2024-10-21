Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı! Uygunsuz görüntülere soruşturma...

Cezaevine girmeden önce lüks yaşamları ve paylaşımlarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, tahliye olduktan sonra da bu şatafatlı paylaşımlarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye oldu.

Tahliyesinin ardından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyayı asla eskisi gibi kullanmayacağım. Çok dikkatli olacağım" diyen Polat, verdiği sözü tutmadı.

Kaynak: Sosyal medya

Tahliye sonrası paylaşımlarına devam eden Dilan Polat ile Sıla Doğu ile bir eğlence mekanında dudak dudağa poz vererek sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan Beşiktaş'taki bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti.

GÖZALTINDALAR!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş'taki bir gece kulübünde çekilen görüntüler nedeniyle "hayasızca hareketler" suçundan re'sen soruşturma başlattığı Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu gözaltına alındı.

İFADELERİ ALINACAK!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında basın yayın organlarında çıkan haberler, sosyal medya platformlarındaki videolar incelendi. Dilan Polat ve Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü.

Kaynak: AA