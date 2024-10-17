Esra Erol'da kan donduran itiraf: "Kızımı öldürdüm" | Ünlü sunucu Esra Erol'dan tepki...

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından Esra Erol'da her hafta olduğu gibi bugün de izleyicileri ekran başına kilitledi.

Esra Erol'da kan donduran itiraf: ʺKızımı öldürdümʺ

Esra Erol programında tüm stüdyoyu şoke eden bir olay yaşandı.

Esra Erol'da kan donduran itiraf: ʺKızımı öldürdümʺ

70 yaşındaki Ali Rıza Bey, kendisinden 34 yaş küçük eşini aramak için ve bebeğinin kendisinden olup olmadığını merak eden Ali Rıza Bey programa katıldı.

Esra Erol yaptığı açıklamada, "70 yaşındaki Ali Rıza Bey şuan kucağında 4 aylık bir bebeği var. Bu bebeğin dünyaya gelmesinin sebebi de aslında 30 günlük bir evlilik var. Ali Rıza Beyin eşi Sema Hanım ile ilgili "evi benim üzerime yap" dediği iddia edildi. Ali Rıza Bey eşinin bu başka birinden hamile kaldığınızı iddia ediyor." dedi.



Esra Erol'da kan donduran itiraf: ʺKızımı öldürdümʺ

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER

Bugün ikili çift canlı yayında yüzleşti. Ali Rıza Beyin eşi Sema Hanım, "Ben evi terk etmedim. Biz normal kavga ediyorduk. Ben dedim bir sakin olayım. Kız kardeşime gideyim. Skin olayım. Ondan sonra oturup konuşalım. Geri geleceğim diye gittim. Hamile olduğum için ilaçlarımı unuttum geri geldim. Ama Ali Rıza beni eve almadı. Komşumuz şahit. Evimi benim üzerime yap demedim. " İfadelerini kullandı.



Ünlü sunucu Esra Erol, "Ali bey sizin çocuklarınız yok mu?" ifadelerini kullandı.

Esra Erol'da kan donduran itiraf: ʺKızımı öldürdümʺ

KAN DONDURAN İTİRAF: "KIZIMI ÖLDÜRDÜM"

Ali Rıza Bey, canlı yayında kan donduran bir itirafta bulundu. Ali Rıza Bey, açıklamasında, "Benim 5 tane çocuğum vardı. Bir çocuğumun 2003'te ölümüne sebep oldum. Çocuğumu öldürdüm. Ben öldürdüğümü bilmiyordum. İntihar edecektim. Genç kızım 68 yaşındaki bir adamla evlendi. Biz bunu tartışıyorduk. O sırada yüzüme tükürdü. Sonrasını hatırlamıyorum. Hiçbir çocuğum yüzüme bakmıyor." dedi.

Esra Erol'da kan donduran itiraf: ʺKızımı öldürdümʺ

"KIZINI ÖLDÜREN BİRİNİ YAYINA ALAMAM"

Stüdyo buz kesilirken ünlü sunucu Esra Erol ise "Kızını öldüren birini yayına alamam" diyerek tepki gösterdi. Stüdyoda bulunan seyirciler ise ünlü sunucuyu alkışlayarak destek verdi.