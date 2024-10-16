Ayliz Duman kimdir? Türkiye'nin kainat güzeli Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Instagramı...
Miss Universe Türkiye güzellik yarışmasında Ayliz Duman, birincilik tacını kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Almanya doğumlu 20 yaşındaki genç kadın, 16 Kasım 2024'te Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te gerçekleştirilecek olan 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkına sahip oldu. Peki Türkiye'nin kainat güzeli Ayliz Duman kimdir?
Taksim'de gerçekleştirilen "Miss Universe Türkiye" güzellik yarışmasında, Ayliz Duman birinci olarak tacın sahibi oldu. Almanya doğumlu 20 yaşındaki genç kadın, 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Ayliz Duman Kimdir?
Duman, Almanya'da doğup büyüdükten sonra Türkiye'ye yerleşerek burada eğitim hayatına devam ediyor. 1.75 cm boyundaki Ayliz, hem İngilizce hem de Almanca dillerine hakim.
Sosyal Medyada Yükselişi
Ayliz Duman, sosyal medya platformu Instagram'da da aktif bir kullanıcı. "aylizdumann" kullanıcı adıyla tanınan genç modelin 167 bin takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarında hem günlük hayatını hem de güzellik yarışmasına dair anılarını paylaşarak geniş bir kitleye ulaşıyor.
73. Miss Universe Yarışması
Ayliz Duman, 16 Kasım 2024 tarihinde Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te gerçekleştirilecek olan 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.