Ayliz Duman kimdir? Türkiye’nin kainat güzeli Ayliz Duman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Instagramı...

Taksim'de gerçekleştirilen "Miss Universe Türkiye" güzellik yarışmasında, Ayliz Duman birinci olarak tacın sahibi oldu. Almanya doğumlu 20 yaşındaki genç kadın, 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Ayliz Duman Kimdir?

Duman, Almanya'da doğup büyüdükten sonra Türkiye'ye yerleşerek burada eğitim hayatına devam ediyor. 1.75 cm boyundaki Ayliz, hem İngilizce hem de Almanca dillerine hakim.

ʺMiss Universe Türkiyeʺ güzellik yarışmasında, Ayliz Duman birinci olarak tacın sahibi oldu. (Instagram)

Sosyal Medyada Yükselişi

Ayliz Duman, sosyal medya platformu Instagram'da da aktif bir kullanıcı. "aylizdumann" kullanıcı adıyla tanınan genç modelin 167 bin takipçisi bulunuyor. Paylaşımlarında hem günlük hayatını hem de güzellik yarışmasına dair anılarını paylaşarak geniş bir kitleye ulaşıyor.

73. Miss Universe Yarışması

Ayliz Duman, 16 Kasım 2024 tarihinde Meksika'nın Mexico City kentindeki Arena CDMX'te gerçekleştirilecek olan 73. Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.