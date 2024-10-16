Esra Erol’da akılalmaz olay! 50 yaşındaki patronu 15 yaşındaki kızı istismar etti

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

50 yaşındaki patronu 15 yaşındaki kızı istismar etti! Taraflar yüzleşti ( ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da şoke eden bir olay yaşandı.

KIZININ TECAVÜZE UĞRADINI AÇIKLADI

Bir hafta önce kızlarının hamile olduğunu öğrenen anne ve baba soluğu dün Esra Erol'da aldı. Anne Nuray Hanım, bir sene önce tekstil fabrikasında çalışmaya başlayan kızı Neslihan'ın tecavüze uğradığını söyledi.

"5 BUÇUK HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİLER, İNANAMADIM"

Nuray Hanım, yaptığı açıklamada, "Bir hafta önce kızım bana hasta olduğunu söyledi. Randevu aldık, gittik ve 5 buçuk aylık hamile olduğunu söylediler. İnanamadım" ifadelerini kullandı.

Hastane polisi devreye girince 15 yaşındaki kızı Neslihan'ın her şeyi itiraf ettiğini söyleyen Nuray Hanım'ın sözleri şoke etti. Devlet büyüklerine seslenen acılı anne, bu adamın nasıl hala dışarıda elini kolunu sallayarak gezdiğini sorguladı.

50 yaşındaki patronu 15 yaşındaki kızı istismar etti! Taraflar yüzleşti ( ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



"BUGÜN 15 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUĞU 5.5 AYLIK HAMİLE"

Bugün ise yeni gelişmeler yaşandı. Esra Erol yaptığı açıklamada, "Dünden beri ilk o konuyu okuduğumda aile başvuru yaptığında karşınızdaki kız çocuğunu şöyle düşünün 'çocuk'. Kendi yaşıtıyla belki 1 yaş fazlasıyla arkadaşlık kurup ilişki kurabilecek o duygusal ilişkiyi veya yakınlaşmayı o yaşın getirdiği duyguları kendi boyutlarında yaşayacak biri.Bugün 15 yaşında bir kız çocuğu 5.5 aylık hamile. Ve bunu ona yapan ve ona yaşatan patronu. Tekstil atölyesinin sahibi. Bu ailenin ekonomik gelir seviyesi düşük. Dün gelen ihbarlarda sonra şundan bir kez daha emin oldum ki nerede çaresiz kırılgan mağdur edilebilecek biri varsa bu akbabalar bu çocukların etrafında dolanıyorlar. Aileyi de kandırıyorlar, çocukları da mağdur ediyorlar. Ailenin 1 hafta önce çocuğu demir eksikliği ile doktora götürünce gerçekler ortaya çıkıyor. Siz kızınızı demir eksikliği şikayetiyle hastaneye götürüyorsunuz. Hastane kızınız hamile. Hem de 5.5 aylık hamile diyor. Ardından hastane polisi eve karakol süreci sonra kişi ile ilgili önce kızınız korktuğu için itiraf edemiyor. Sonradan "beni istismar eden yanında çalıştığım patronum" diyor. Olaylar böyle çıkıyor. Ayrıca Nevzat isimli kişinin Halide isimli bir dini nikahlı kadınla evli olduğu ve 3 çocuğunun olduğu öğrenildi. Neredeyse 20-30 yıllık evliler. " dedi.

50 yaşındaki patronu 15 yaşındaki kızı istismar etti! Taraflar yüzleşti ( ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Olayın ardından bugün ise Nevzat Kement'in imam nikahlı eşi Halide Hanım ve kızı stüdyoya geldi.Halide Hanım, eşini daha önce de 16 yaşındaki bir yabancı uyruklu kız çocuğu ile yakaladığını söyledi. Halide hanım yaptığı açıklamada, "Nevzat'ın çok borcu vardı nikah yapmadı. Sonra 3 çocuğum oldu bende nikahı umursamadım. Çok dayak yedim. Ben babasız büyüdüm çocuklarım babasız büyüsün istemedim. Benim 13 yaşında kızım var bu yaptığına ben göz yummadım. Kendi kızım neyse ben o çocuğu öyle görüyordum. Harçlık bile veriyordum. Aynı şey benim kızlarımı da gelebilirdi. " ifadelerini kullanarak gözyaşlarına boğuldu.

50 yaşındaki patronu 15 yaşındaki kızı istismar etti! Taraflar yüzleşti ( ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



"NİYE KOCANIZI SAVUNDUNUZ"

Bunun üzerine anne Anne Nuray Hanım,"Sizde bunun bilincindeydiniz. O zaman başka eleman yok muydu? Siz illa benim kızımı istediniz. Ben ısrarla benim çocuğum bırakmadı, "ama siz ısrarla aradınız" dedi. İşe aldınız. Benim ablamlar sizi aradığınızda niye kocanızı savundunuz." dedi.

"16 YAŞINDA BİR KIZLA YAKALADIM"

Bunun üzerine Halide Hanım," Allah benim kocamın da belasını versin. Biz işyerindeyken polis geldi. Daha önceden kocamın polis tarafından böyle bir alınması oldu mu? Ben şok oldum çocuklar ise zor durumda. İş yerinde daha öncede 16 yaşında bir kızla yakaladım. Dükkanda oturuyorlardı herkesin çıkmış olduğu saatte. Nevzat bazen iş görüşmesi için çalışan kadınları odasına çağırırdı. Kadınlara karşı konuşmayı sever. Daha öncede 16 yaşındaki bir yabancı uyruklu kız çocuğunun hamile kaldığını duydum. Kız bana "ben değilim, düşürdüm" dedi. Kız hamileymiş ama kocamdan değilmiş." şeklinde konuştu.

50 yaşındaki patronu 15 yaşındaki kızı istismar etti! Taraflar yüzleşti ( ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"BABAMIN YAPTIKLARINDAN ÇOK UTANIYORUM"

Nevzat Kement'in büyük kızı ise "Bu olayları duyduktan sonra dünyamız başımıza yıkıldı. Benim her şeyden önce 2 kız kardeşim var. Kardeşlerim benim elimde büyüdü. Ben onları ablası evde ise onların küçük annesiyim. Yıllar önce 12 yaşındayken babam ve annem kavga etmişti. Annem dedi ki "Buse gidelim iş yerine benim içimde sıkıntı var" dedi. İş yerine gittik. Kapıyı açtığımızda babam ve 16 yaşındaki o ikisi oradaydı. Kız hemen kaçtı babam annemi orada dövdü. Ben bildiğim kadarıyla babam hep annemi döver. Babamın yaptıklarından çok utanıyorum." ifadelerini kullandı.