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Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa'nın güzelliğine bakın! Boynuz kulağı geçti...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2024 09:35 Güncelleme: 10.10.2024 09:39
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Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızı Melisa’nın güzelliğine bakın! Boynuz kulağı geçti...

Eski eşi Hakan Ural ile evliliğinden Melisa ve Engincan adından iki evladı olan Sibel Can, magazin dünyasının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı son olarak, kızı Melisa'nın son haliyle gündem oldu. Yıllar geçtikçe annesine daha da benzeyen Melisa, babasının sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcı Sibel Can, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk eşi Hakan Ural ile 11 yıl süren evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu bulunan Can, ardından Sulhi Aksüt ile evlenerek üçüncü kez annelik sevinci yaşadı.

Bu evlilikten Emir Aksüt'ü dünyaya getiren Sibel Can, çocuklarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde.

Sibel Can (Instagram)Sibel Can (Instagram)

Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Melisa Ural'ın son hali, babası Hakan Ural'ın paylaşımında ortaya çıktı.

"CANIM KIZIM"

İlk yorum ise annesi Sibel Can'dan geldi. Ünlü şarkıcı Ural'ın 'Canım kızım' notunu düştüğünü karesine kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.

Hakan Ural'ın sosyal medya paylaşımı (Instagram)Hakan Ural'ın sosyal medya paylaşımı (Instagram)

Ergenlik dönemindeki fazla kilolarıyla dikkat çeken Melisa'nın eski halinden eser kalmadı.

Sibel Can ile kızı Melisa (Instagram)Sibel Can ile kızı Melisa (Instagram)

Melisa Ural'ın eski hali...

Eski halinden eser kalmadı! Eski halinden eser kalmadı!

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